В Ереване водные сооружения планируется запустить 7 апреля

22 фонтана и 8 водоемов мэрии Еревана, обслуживаемые ЗАО “Водные сооружения” готовятся к перезапуску. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

На данный момент ведутся работы по их ремонту, очистке и покраске.

Ереванские водные сооружения планируется запустить 7 апреля.