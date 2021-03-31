В Ереване водные сооружения планируется запустить 7 апреля
22 фонтана и 8 водоемов мэрии Еревана, обслуживаемые ЗАО “Водные сооружения” готовятся к перезапуску. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
На данный момент ведутся работы по их ремонту, очистке и покраске.
Ереванские водные сооружения планируется запустить 7 апреля.
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