Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

В Ереване водные сооружения планируется запустить 7 апреля

В Ереване водные сооружения планируется запустить 7 апреля

22 фонтана и 8 водоемов мэрии Еревана, обслуживаемые ЗАО “Водные сооружения” готовятся к перезапуску. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

На данный момент ведутся работы по их ремонту, очистке и покраске.

Ереванские водные сооружения планируется запустить 7 апреля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации