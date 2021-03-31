Госдепартамент США приказал своим служащим покинуть Мьянму

Госдепартамент во вторник приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом, который произошел в стране 1 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что начавшиеся в феврале протесты против власти военных будут продолжаться.

14 февраля госдеп разрешил госслужащим покидать Мьянму добровольно. Теперь это является обязательным условием. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.

Госдепартамент также рекомендовал гражданам США избегать поездок в Мьянму из-за обострения гражданских беспорядков и вооруженного насилия.

В Мьянме 1 февраля военные ввели на год чрезвычайное положение и арестовали гражданское руководство страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Вооруженные силы сформировали новый кабинет министров. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.