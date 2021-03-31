Губернатор Гегаркуника вручил награды родителям военнослужащих, погибших в последней Арцахской войне

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян в общинах Мартуни, Вагашен, Цовинар, Варденик, Астхадзор, Личк, Гавар и Гандзак вручил медали “За боевую службу” родителям военнослужащих, погибших при отражении азербайджано-турецкой агрессии, предпринятой против Арцаха в сентябре 2020 года. Как сообщает Арменпресс, в церемонии вручения наград приняли участие местоблюститель Гегаркуникской епархии Вардапет Партев Барсегян, руководители общин, представители военного комиссариата Гегаркуникской области, начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Гегаркуника Тигран Акопян.

Гнел Саносян лично посетил семьи павших героев и вместе с вручением наград передал родителям и близким героев слова утешения и благодарности. “Наша боль бесконечна, потери необратимы. Нам трудно находить слова утешения, но мы вместе с вами должны утешаться и гордиться тем, что ваши дети не были случайными жертвами, они были героями, стоявшими на защите Родины до последнего вздоха. Их героизм никогда не будет забыт”. Придет время, когда героизм каждого из них будет занесен в учебники истории. Мы склоняем головы перед вами в память о ваших детях”, - сказал губернатор родителям героев.

Свои соболезнования выразил и викарий Гегаркуникской епархии. “Они увековечили себя в борьбе за свободу Родины и освятили себя своим самопожертвованием. Мы, живущие, должны вынести эту жестокую боль, чтобы спасти нашу Родину, прославить путь наших замученных ребят, молиться, чтобы свет снизошел на их души”, - сказал отец Партев Барсегян.

Указом президента Республики Арцах медалью “За боевую службу” посмертно награждены житель Мартуни Эдмон Оганесян и житель Арцвакарского района Гавара Армен Агекян. Жители общины Армен Минасян и Арутюн Аветисян, житель общины Астхадзор Андраник Навоян, житель общины Мартуни Арег Мкртчян, житель общины Личк Вильгельм Гегамян, житель общины Гавар Агутрун Саакян, жители общины Гавар Хачатур Азизян и Рафик Акопян, житель общины Гандзак Агаси Саакян. Губернатор обратился к родителям погибших героев со словами готовности помочь им в случае возникновения любых проблем и вопросов.

Хосров Хлгатян