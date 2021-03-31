В текущем году в Армении будет создано 3 историко-культурных заповедника

В 2021 году в Армении планируется создать 3 историко-культурных заповедника.

Как сообщает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции 100-дневного пребывания на посту заявил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян. Планируется создание историко-культурных заповедников “Даштадемская крепость”, “Столица Двин”. Процесс их создания был приостановлен из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха”, - сказал Думанян. По его словам, в октябре планируется создание историко-культурного заповедника “Мавзолей Аршакуни”.