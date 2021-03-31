В этом году завершится строительство зданий школ для малого числа учащихся в 16 общинах

Строительство модульных зданий школ для малого числа учащихся в 16 общинах, начавшийся в 2020 году, завершится в 2021.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян. Рассмотрен и составлен список из 30 населенных пунктов, в которых строительство модульных школ предусмотрено на следующем этапе программы. Работы ведутся в 16 населенных пунктах. Мы предполагаем, что к 2024 году в населенных пунктах с небольшой численностью учащихся количество модульных школ достигнет 63”, - сказал Думанян.