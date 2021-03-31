Католикос Всех Армян принял Мариам Бзнуни, вдову погибшего в дни войны дьякона Нарека Петросяна

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 31 марта в Первопрестольном Святом Эчмиадзине встретился принял вдову погибшего в Арцахской войне дьякона Нарека Петросяна - Мариам Бзнуни в сопровождении духовного лидера Вооруженных сил вардапета Мовсеса Саркисяна. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Католикос Всех Армян передал свое благословение и слова утешения жене погибшего дьякона, сказав, что он знал Нарека со времен учебы в семинарии и периода монашеской жизни. Нарек ревностно и добросовестно исполнял свои обязанности, доказательством чего являются и проявленные им в ходе войны служение и мужество.

Верховный Патриарх, молясь за семью дьякона Нарека, призвал с упованием на Бога продолжать жить под Божественной любовью и теплом, увековечивая его память.

Дьякон Нарек Петросян за исключительную храбрость и личное мужество, проявленные в деле защиты Родины, указом президента Республики Армения посмертно награжден орденом Боевой крест 1-ой степени.