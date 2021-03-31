В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 275 против 8 277 днем ранее. Это минимум с 29 сентября прошлого года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В относительном выражении число заболевших возросло на 0,18%. В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии в стране заразились 4 545 095 человек.

В частности, в Санкт-Петербурге выявили 715 новых случаев заражения, в Подмосковье - 584, в Нижегородской области - 283, в Ростовской - 239, в Воронежской - 204.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 280 073 - минимума с середины октября прошлого года, следует из информации штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 408 против 409 днем ранее, до 98 850. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,17%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 176, до 4 166 172. По данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,7% от общего количества заразившихся.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 286, до 1 026 740. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее был выявлен 1 291 заболевший.

За сутки умерли из-за ковида 53 пациента, всего в столице зарегистрировано 16 656 летальных исходов.