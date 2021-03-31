Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-5 градусов

В Ереване сегодня днем , а также 4 и 5 апреля осадков не ожидается. 1-3 апреля в некоторых районах города возможны кратковременные грозы. Об этом, как передает Арменпресс, сообщает Центр гидровоздушного литологического мониторинга Министерства окружающей среды. Сегодня днем, 4-5 апреля, в регионах осадков не ожидается. 1-3 апреля в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем 31 марта, в ночь с 1 на 2 апреля, температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

Сегодня и завтра в Арцахе осадков не будет. Ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие 5 дней в Армении и в Арцахе можно по этой ссылке:

“С учетом наблюдаемых и прогнозируемых погодных условий, специализированных агро-погодно-геологических расчетов, цветение персиковых деревьев в Араратской долине ожидается с 5 по 10 апреля, что близко к многолетнему среднему значению”, - говорится в сообщении Центра мониторинга.