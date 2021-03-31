Скончался Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян

31 марта в возрасте 81 года скончался Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Об этом Арменпресс сообщили в МЦ “Эребуни”.

Аркадий Тер-Тадевосян родился 22 мая 1939 года в столице Грузинской ССР Тбилиси. Аркадий Тер-Тадосян окончил Бакинское военное училище, затем Ленинградскую военно-транспортную академию. В 1988 году он вступил в борьбу за освобождение Арцаха, принимал активное участие в военной подготовке добровольцев. В 1990 году Аркадий Тер-Тадевосян стал членом добровольческого отряда “Давид Сасунский”. В 1991 году был назначен начальником Управления военной обороны Комитета обороны Республики Армения. 30 октября 1991 года в результате военной операции под командованием Тер-Тадевосяна Арцахские силы самообороны освободили стратегически важное село Тог в Гадрутском районе. В мае 1992 года он активно участвовал в подготовке военной операции по освобождению города Шуши.