Всемирный банк в 2021 году прогнозирует экономический рост Армении на 3,4%

По данным Всемирного банка, в 2021 году экономический рост в Армении достигнет 3,4%. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в весеннем отчете банка об экономическом развитии в регионе Европа-Центральная Азия.

“В 2020 году в Армении было одно из самых резких в регионе сокращений ВВП - 7,6%. На результатах сказались эпидемия COVID-19 и военный конфликт с Азербайджаном в конце года. Предполагается, что в 2020 году уровень бедности увеличится на 7 процентных пунктов. Восстановление экономики будет постепенным”, - говорится в отчете ВБ.

Всемирный банк напомнил в своем отчете, что до эпидемии COVID-19 Армения постепенно улучшала свою бизнес-среду. “Она установила рекорд рационального экономического управления, который был усилен строгими бюджетными правилами, денежно-кредитной политикой, направленной против инфляции, и улучшенным контролем над финансовым сектором. Власти в 2018 году запустили амбициозную программу реформ, направленную на усиление управления. Экономический рост в 2018-2019 годах был значительным, в среднем 6,4 процента”, - говорится в сообщении банка.

В отчете говорится, что, несмотря на прогресс реформ в Армении, структурные проблемы не позволили стране полностью реализовать свой потенциал. В контексте вызовов упоминаются пробелы в управлении, незавершенные судебные реформы и т. д., подчеркивая, что напряженная геополитическая ситуация также усугубляет эти проблемы.

Однако в отчете отмечается, что прогресс Армении в 2020 году не состоялся из-за двух потрясений - эпидемии и Арцахской войны. В 2020 году реальный ВВП упал на 7,6%.

“Прогнозируется, что рост ВВП частично восстановится в 2021 году - на 3,4%, и больше в 2022 году - на 4,3%. Восстановление будет медленным. К 2023 году экономика вряд ли вернется к уровням, существовавшим до COVID”, - говорится в отчете ВБ.

Всемирный банк отметил, что первоначальный сценарий предполагает, что власти в 2021 году не будут вводить дополнительные ограничения.

Согласно отчету, ожидается, что сектор услуг частного потребления будет постепенно восстанавливаться. Частные инвестиции, вероятно, будут вялыми, что отражает слабое доверие инвесторов. Высокие расходы в постконфликтный период, амбициозные программы государственных инвестиций, хотя и смягчаемые проблемами производительности, увеличивают бюджетный дефицит и отношение долга к ВВП на 70% в среднесрочной перспективе.

По данным Всемирного банка, средняя инфляция останется близкой к целевому показателю Центрального банка Армении - в 4%, но может увеличиться, если мировые цены на продовольствие и топливо продолжат расти. Ожидается, что приток иностранных инвестиций будут сокращен, но государственные займы в среднесрочной перспективе сохранят резервы на комфортном уровне.