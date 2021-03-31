Посол США в Армении с Католикосом обсудила вопрос скорейшего возвращения армянских пленных

Посол США в Республике Армения Линн Трейси 30 марта в Первопрестольном Святом Эчмиадзине встретилась с Католикосом Всех Армян Гарегином II, чтобы обсудить необходимость скорейшего и безопасного возвращения из Азербайджана армянских пленных, захваченных в результате нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве США в Армении.