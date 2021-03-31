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Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши

Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши

 Еврокомиссия объявила о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши за нарушение прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в среду на пресс-конференции в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Критику Еврокомиссии и польской оппозиции вызвал закон о реформе судебной системы, который предполагает, в частности, дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. Верховный суд Польши отмечал, что реформа может привести к исключению страны из Европейского союза.

"Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше, Еврокомиссия приняла решение о подаче иска в Европейский суд юстиции иска против Польши", - заявил он.


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