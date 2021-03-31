По мнению около 63%, Армения должна укрепить сотрудничество с РФ

По данным опроса, 62,9% граждан считают, что Армения должна укрепить сотрудничество с Россией. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил директор ООО “Эм Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International Association” Арам Навасардян.

Он отметил, что опрашиваемых просили ответить на следующий вопрос - по их мнению, с какими странами или союзами Армения должна укрепить свое сотрудничество.

“С Россией” отметили 62,9%, “С США” -16,4%, “С Францией” - 6,4%, “С Европейским Союзом” - 5,2%, “С Китаем” - 2,6%, “С Ираном” - 2,4%, “С ЕЭК” - 1,5%, “С НАТО” - 0,7%, “С Грузией” - 0,7% и “С ОДКБ” - 0,2%.