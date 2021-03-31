31,7% опрошенных готовы проголосовать за блок “Мой шаг”

По результатам опроса, проведенного в Армении, если парламентские выборы пройдут в следующее воскресенье за блок “Мой шаг” проголосует 31,7%. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил директор ООО “Эм Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International Association” Арам Навасардян.

Он отметил, что опрашиваемых просили ответить на следующий вопрос: если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, в пользу какой политической силы голосовали бы они.

За блок “Мой шаг” голосовали бы 31,7%, за второго президента Армении Роберта Кочаряна - 5,9%, за партию “Процветающая Армения” - 4,4%, за партию “Процветающая Армения” - 2,7%, за Республиканскую партию Армении - 2,4%, за АРФ “Дашнакцутюн” - 2,1%, за кандидата на пост премьер-министра от “Движения спасения Родины” Вазгена Манукяна - 1%, за партию “Сасна црер” - 0,5%, за партию “Родина” - 0,4%, за партию “Республика” - 0,4% и 0,1% за партию “Решение гражданина”. “Ни за кого” ответили 24,6% и затруднились ответить 20%. 3.9% отметили другие партии”, - сказал Навасардян.

По его словам, по сравнению с предыдущим опросом, почти нет изменений.