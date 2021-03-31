Около 41% опрошенных намерены участвовать в предстоящих 20 июня выборах

В Армении 41,2% опрошенных намерены участвовать в предстоящих 20 июня выборах. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил директор ООО “Эм Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International Association” Арам Навасардян.

Навасарян отметил, что опрашиваемых просили ответить на следующий вопрос - собираются ли они принять участие в парламентских выборах 20 июня 2021 года?

“Однозначно принмут участие” ответили 41,2% опрошенных, “Скорее всего, примут участие” - 10.7%, “Скорее всего, не примут участия” - 15%, “Не примут участия в выборах” - 15,9%.

По словам Навасардяна, о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которому 20 июня 2021 года в Армении намечаются внеочередные парламентские выборы, знают 92,5% опрошенных, а 7,5% не в курсе.

Граждан попросили ответить также на вопрос о том, проведет ли нынешняя власть под руководством Никола Пашиняна справедливые и прозрачные выборы.

“Однозначно да” ответили 35,5%, “Скорее да” - 9%, “Скорее нет”- 13.4% и “Однозначно нет” – 29,7%. Ответы в положительном и отрицательном диапазоне одни и те же. Затруднились ответить на этот вопрос 13,5%”, - заключил Навасардян.