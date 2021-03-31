ОБСЕ продлила мандат наблюдательной миссии на Украине
Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала решение постоянного совета этой международной организации об утверждении бюджета и продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине еще на один год - до 31 марта 2022 года. Об этом сообщили в среду в штаб-квартире ОБСЕ.
"Я приветствую достижение консенсуса по бюджету и мандату крупнейшей полевой операции ОБСЕ - Специальной мониторинговой миссии на Украине", - говорится в распространенном заявлении Линде. Текущий мандат СММ ОБСЕ завершился 31 марта. Государства - участники организации несколько недель работали над достижением консенсуса по продлению мандата, но представители одной страны сообщали, что еще не получили соответствующих инструкций своего правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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