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По результатам опросов Арман Татоян - деятель с самым высоким рейтингом в Армении

По результатам опросов Арман Татоян - деятель с самым высоким рейтингом в Армении

По результатам опроса, проведенного в Армении, самую высокую оценку получил Омбудсмен Арман Татоян - 3,7 баллов. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил директор ООО “Эм Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International Association” Арам Навасардян.

Навасарян отметил, что опрашиваемых просили оценить их отношение к деятелям, по системе от  1 балла - минимальная оценка до 5 - самая высокая оценка. Представляется средняя оценка.

"Самую высокую оценку получил Защитник прав человека Арман Татоян - 3,7 балла, премьер-министр Армении Никол Пашинян получил 2,7 балла, президент Армен Саркисян - 2,4 балла, второй президент Армении Роберт Кочарян - 2,1 балла, руководитель партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян - 2,1 балла, руководитель партии “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян - 1,9 балла, третий президент Армении Серж Саргсян - 1,6 балла, член Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян - 1,5 балла.


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