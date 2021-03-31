Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 616

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 616. Скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 281 761 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 268 человек, с начала пандемии вылечились 273 167 пациентов. Скончались 3 778,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За сутки сделано 31 947 тестов, в том числе 20 364 на антиген и 11 583 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,93%, за последние 14 дней – 1,74%, за последние семь дней – 1,61%.

В карантине в данное время находятся 270 человек, в стационарах – 1 674, в ковид-гостиницах – 261.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.