Делегацию ВСС приняли в Судебном департаменте при Верховном суде РФ

В рамках официального визита в столицу Российской Федерации делегацию Высшего судебного совета во главе с председателем Рубеном Вардазаряном приняли в Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета Армении.

Армянскую делегацию принял генеральный директор департамента Александр Гусев. Руководящий состав Судебного департамента Верховного суда РФ подробно представил армянской делегации особенности своей организации, ее структуру, сферы обслуживания, в частности, инструментарий электронных записей судебных дел, свои пути решения проблем загруженности судей, возможности материально-технического обеспечения и обслуживания судов, законодательные структуры, обеспечивающие эффективную деятельность организации.

Армянской делегации в Музее Верховного суда РФ была представлена история российской судебной культуры.