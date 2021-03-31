Фонд страхования военнослужащих оказал содействие семьям 1 671 погибших воинов

Фонд страхования военнослужащих оказал содействие семьям 1 671 погибших во второй Арцахской войны. 31 марта бенефициаров станет больше на 155, достигнув 1 826. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил директор фонда Варужан Аветикян.

“На данный момент в фонде изучаются дела еще 1 023 возможных бенефициаров. Таким образом, за последние три месяца фонд выполнил выплаты по делам 3 155 бенефициаров, 250 дел в неделю, вместо обещанных 100 дел.

Сообщаю также, что я лично проводил хронометраж, на каждое дело по содействию требуется в среднем по 3 часа. Много времени уделяется выявлению, идентификации законных бенефициаров, уточнению брачных семейных связей, открытию банковских счетов и переводам.

На данный момент мы производим трансформацию в фонд из ЦБ платежных и программных систем, услуг и баз (с максимально строгим соблюдением норм безопасности ИТ), цель которой -сделать процессы более эффективными. Мы поможем всем”, - написал Аветикян.