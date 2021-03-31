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Ара Айвазян возвращение армянских пленных считает вопросом, требующим безотлагательного решения

Ара Айвазян возвращение армянских пленных считает вопросом, требующим безотлагательного решения

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 31 марта провел телефонный разговор с секретарем по связям с государствами Святого Престола Полом Ричардом Галлахером. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Глава МИД подтвердил готовность Армении еще более углубить и укрепить отношения со Святым Престолом, основанные на всеобщих исторических и духовных ценностях. Состоялся обмен мнениями относительно шагов по укреплению динамики тесного диалога и контактов на высоком уровне.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил важность прекращения военных действий и призывов Папы Римского Франциска к установлению мира в период после войны.

Глава МИД Армении представил секретарю по связям с государствами Святого престола шаги, предпринимаемые в направлении адресации гуманитарных вопросов, возникших в Арцахе вследствие турецко-азербайджанской агрессии. В качестве вопроса, требующего немедленного решения, министр подчеркнул безопасное возвращение армянских пленных, находящихся в Азербайджане.

Подчеркнув и актуальность вопроса сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, министр Айвазян строжайшим образом осудил политику намеренного осквернения и уничтожения христианских культурных ценностей со стороны властей Азербайджана. В связи с этим была отмечена важность действенного вмешательства международного сообщества.


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