Ара Айвазян возвращение армянских пленных считает вопросом, требующим безотлагательного решения

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 31 марта провел телефонный разговор с секретарем по связям с государствами Святого Престола Полом Ричардом Галлахером. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Глава МИД подтвердил готовность Армении еще более углубить и укрепить отношения со Святым Престолом, основанные на всеобщих исторических и духовных ценностях. Состоялся обмен мнениями относительно шагов по укреплению динамики тесного диалога и контактов на высоком уровне.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил важность прекращения военных действий и призывов Папы Римского Франциска к установлению мира в период после войны.

Глава МИД Армении представил секретарю по связям с государствами Святого престола шаги, предпринимаемые в направлении адресации гуманитарных вопросов, возникших в Арцахе вследствие турецко-азербайджанской агрессии. В качестве вопроса, требующего немедленного решения, министр подчеркнул безопасное возвращение армянских пленных, находящихся в Азербайджане.

Подчеркнув и актуальность вопроса сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, министр Айвазян строжайшим образом осудил политику намеренного осквернения и уничтожения христианских культурных ценностей со стороны властей Азербайджана. В связи с этим была отмечена важность действенного вмешательства международного сообщества.