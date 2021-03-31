Сборная Армении по тяжелой атлетике на чемпионате Европы выступит в следующем составе

Известны составы команд, которые поедут на чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Как передает Арменпресс, это сообщила Федерация тяжелой атлетики Армении.

В составе мужской сборной Армении за медали поборются Рафик Арутюнян (81 кг), Карен Маргарян (81 кг), Карен Авагян (89 кг), Андраник Карапетян (89 кг), Давид Ованнисян (96 кг), Акоп Мкртчян (96 кг), Арсен Мартиросян (102 кг), Самвел Гаспарян (102 кг), Симон Мартиросян (109 кг), Гор Минасян (109 кг +) и Вараздат Лалаян (109 кг +).

В составе женской команды - Изабелла Ялян (59 кг), Лиана Гюрджян (81 кг), Татев Акопян (87 кг), Арпине Далалян (87 кг +).

Этот чемпионат Европы рейтинговый для Олимпийских игр в Токио. Он стартует 3-го апреля и завершится 11-го апреля.