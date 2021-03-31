В сентябре в древней крепости-поселении Мецамор будут проведены раскопки. В раскопках, инициированных Службой по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников, планируется, что вместе с армянской экспедицией будут работать и польские археологи.

В беседе с корреспондентом Арменпресс соруководитель армяно-польской экспедиции, ученый-секретарь службы, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян сказал, что, согласно предварительной договоренности, польские специалисты в мае посетят Армению, и будут подготовлены к раскопкам. “Если эпидемическая ситуация усложнится, и наши партнеры не смогут приехать, мы будем работать только с армянскими археологами”, - подчеркнул он.

По словам Пилипосяна, во время раскопок в 2020 году были обнаружены интересные материалы. “Мы раскопали могильник среднего бронзового века. В этом году мы постараемся его восстановить и продолжим работу. Есть и следы гробницы, надо обязательно изучить и этот памятник. Я бы очень хотел, чтобы наши польские коллеги смогли бы приехать, потому что при совместной работе они помогут нам, особенно при проведении анализа на определение степени разложения углерода C14 в извлеченном органическом веществе (древесине, угле, кости). Это необходимо для установления хронологии, что затруднительно в Армении, так как существует проблема с финансированием”, - подчеркнул Пилипосян.

Профессор рассказал, что при раскопках были обнаружены интересные бронзовые фалеры (Phalera), которые были элементами конской экипировки. “Круглые бронзовые пластинки диаметром 25-30 см - большая редкость, они редко встречаются в археологических памятниках Армении. Находки реставрируются в лабораториях и скоро будут размещены в музее”, - сказал соруководитель экспедиции.

Касаясь посещений Мецаморского историко-археологического заповедника-музея, Пилипосян заявил, что в марте этого года их было столько, сколько за весь 2020 год. Большинство из них были туристы из России.

Мецаморская древняя крепость-поселение - один из уникальных памятников мировой культуры. Он находится в 35 км к юго-западу от Еревана, недалеко от села Тароник, на берегу реки Мецамор.

С 1965 года в Мецаморе периодически ведутся раскопки. Раскопанные культурные слои относятся к эпохе бронзы и железного века.

Мецаморский историко-археологический заповедник-музей был открыт в 1968 году. В настоящее время он действует в составе ГНКО “Историко-культурный заповедник-музей Службы охраны исторической среды”. Здесь собрано и выставлено более 27 000 предметов, извлеченных при раскопках этого памятника. На первом этаже - предметы, найденные в крепости, которые датируются периодом от раннего бронзового века до позднего среднего. На втором этаже представлены древние ремесла и ритуалы Мецамора. В подвале есть специальное хранилище, где хранятся уникальные украшения периода Ванского царства, изготовленные из золота, серебра, янтаря и полудрагоценных камней.

Анжела Амбарцумян