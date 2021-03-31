В Арцахе блок-модульные городки для миротворцев будут сданы в эксплуатацию до 5 апреля

Блок-модульные городки для миротворческого контингента РФ в Арцахе будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

“До конца апреля для миротворцев будет задействован и мобильный госпиталь”, - сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Он в Степанакерте принял участие в церемонии открытия и заселения очередного блок-модульного городка для 250 миротворцев.

“На сегодняшний день мы завершаем оснащение 25 таких городков. Все будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля, что означает, что для всех наших миротворцев будут созданы комфортные условия”, - сказал генерал армии.

Булгаков уточнил, что по решению министра обороны России Сергея Шойгу в Арцахе строится и мобильный госпиталь, где в случае необходимости силами специального медицинского отряда миротворцам будет оказана качественная помощь. Замглавы военного ведомства уточнил, что сборка мобильного госпиталя начнется с 5 по 7 апреля, в конце месяца он должен быть готов.

“До конца апреля мы должны завершить полноценное размещение наших миротворческих сил по всем направлениям”, - добавил Булгаков.

В течение 3 месяцев в Степанакерте, Гетаване, Мартуни, Аскеране и в других городах Арцаха были построены и сданы в эксплуатацию 12 блок-модульных городков.