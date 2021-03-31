Сборная Армении в матче против Румынии будет выступать в красной форме

На совещании перед матчем отборочного этапа чемпионата мира Армения-Румыния были утверждены цвета формы соперников.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация футбола Армении.

31-го марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится матч третьего квалификационного раунда ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии. Он начнется в 20:00. Матч обслужат латвийские арбитры во главе с Андрисом Трейманисом. Ему будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексей Спасениковс. Четвертый арбитр - Виталис Спасениковс. Инспектор арботров - Витор Перейра (Португалия), делегат - Светлана Шкил (Украина).

Сборная Армении по футболу - одна из лидеров группы J отборочного тура чемпионата мира. По итогам второго тура сборные Армении и Германия после двух побед набрали по 6 очков. 3-4 места с 3 очками делят Северная Македония и Румыния. Исландия и Лихтенштейн очков не имеют. 31-го марта в рамках третьего тура сборная Армении сыграет с Румынией, Лихтенштейн с Исландией и Германия с Северной Македонией.