СМИ: мировой выпуск автомобилей может сократиться на 1,6 млн из-за пожара в Японии

Мировое производство автомобилей может в апреле-июне сократиться примерно на 1,6 млн машин в результате пожара на заводе крупной компании по производству полупроводников Renesas Electronics в городе Хитатинака на северо-востоке Японии. Это примерно 7% нынешнего объема выпуска автомобилей, сообщила в среду ведущая японская деловая газета Nikkei.

По ее данным, ведущие японские автомобилестроительные корпорации, включая Toyota Motor и Nissan Motor, уже приступили изучению вопроса о сокращении производства части своих моделей в связи с острой нехваткой полупроводников, усилившейся в связи пожаром на заводе Renesas Electronics,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Полное восстановление работы на этом предприятии, как сообщается, потребует до четырех месяцев. Пожар там произошел 19 марта.

Renesas Electronics - один из лидеров по производству полупроводников для автомобилей. По некоторым из видам компания удерживает первое место в мире.