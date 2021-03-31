Андраник Симонян назначен заместителем директора СНБ Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Андраника Симоняна заместителем директора СНБ. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч. 1 ст. 133 Конституции Республики Армения, а также ч. 2 ст. 18 Закона Республики Армения “О службе в органах национальной безопасности”,

назначить Андраника Симоняна заместителем директора Службы национальной безопасности Республики Армения”, - говорится в указе президента.

До этого решением премьер-министра Андраник Симонян был освобожден с должности заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения.