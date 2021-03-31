Аппараты искусственного дыхания легких армянского производства готовы к клиническим испытаниям

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян сообщает, что аппараты искусственного дыхания легких армянского производства полностью готовы для клинических испытаний, сертификации и производства. Как передает Арменпресс, Акоп Аршакян об этом написал на своей странице в Facebook.”

“В прошлом году в Армении в рамках совместной с Инженерной ассоциацией программы правительства начался процесс разработки аппаратов искусственного дыхания легких.

Представленный аппарат - сложная инженерная система, которая с помощью разработанных алгоритмов управления объемом воздуха и давлением насыщает дыхательную систему человека необходимым объемом.

5 образцов аппаратов, изготовленных в сотрудничестве с американской лабораторией NASA JPL, уже готовы и проходят испытания для их дальнейшей сертификации и производства.

Поздравляю Инженерную ассоциацию, Инженерный город, компанию “ЕИА Инженеринг” и всю армянскую инженерную общину с достигнутым успехом.

Будем надеяться, что он перерастет в реальное производство, и в Армении будет развиваться медицинское приборостроение”, - написал Аршакян.