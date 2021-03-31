В Арцахе для оказания предпринимателям содействия собирается информация об их потерях

С целью разработки программ компенсаций в Арцахе собираются сведения о транспортных средствах, являющихся государственной и общинной собственностью, эксплуатируемых на военных мероприятиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, и оставшимся у противника или вышедших из строя вследствие войны. Об этом Арменпресс сообщил и. о. начальника отдела по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха Ваче Варданян, отметив, что граждане эту информацию должны предоставлять руководителям общин.

“Сбор информации касается и техники сельскохозяйственного назначения.

Жители Арцаха должны обращаться к руководителю общины, в которой проживали до войны. Нет установленного перечня документов, поскольку в основном они вместе с движимым имуществом остались на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. В таких случаях необходимо предоставить как можно больше фактов и документов. Например, был случай, когда некий гражданин, увидев свою технику в видеоматериале азербайджанца, представил этот материал. “После сбора данных и выяснения суммы ущерба будут разработаны программы компенсации”, - сказал Варданян.

В рамках программы по обеспечению жильем вынужденных переселенцев из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов Арцаха принимаются заявки от граждан, потерявших свои дома.

“Бенефициарами являются граждане, которые хотят жить в Арцахе. На основании заявок будут оценены потребности, соответственно, будут осуществляться процессы строительства и распределения квартир. Для приобретения квартиры в собственность будет установлен определенный срок проживания. Граждане Арцаха, имевшие недвижимость, но не проживающие в ней, не могут подать заявку на участие в этом мероприятии”, - сказал представитель министерства.

По его словам, Министерство территориального управления и инфраструктуры также занимается и сбором информации о потерях предпринимателей на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. Будут разработаны соответствующие программы содействия.