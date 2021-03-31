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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Евросоюз готов “побороться” за Турцию

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Евросоюз готов “побороться” за Турцию

“Евросоюз намерен активно сотрудничать с Турцией, чтобы развивать отношения между Анкарой и Брюсселем в более конструктивном направлении. Об этом вчера на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель.

Хотя в отношениях между Турцией и ЕС существует напряженность, особенно по ряду вопросов, с обеих сторон есть желание, по крайней мере, на уровне заявлений, улучшить отношения. Турция является важным партнером ЕС в защите ее интересов в ряде конфликтов.

Об интересе к Турции свидетельствует и запланированный на 6 апреля визит председателя Европейского совета Чарльза Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Турцию”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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