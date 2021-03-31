Газета “Айастани Анрапетутюн”: На ААЭС будет проведена беспрецедентная крупномасштабная работа

“На всей территории нашей страны в течение 141-дневной остановки атомной станции, имеющей для нас жизненно важное значение с точки зрения политической, экономической и энергетической безопасности, будет обеспечено надежное, бесперебойное энергоснабжение. Так заверяет руководство АЭС.

В 2021 году планируется завершить работу последнего этапа проекта продления срока эксплуатации атомной станции, что позволит продлить ее безопасную эксплуатацию до 2026 года. Первый заместитель генерального директора ЗАО “ААЭС”, директор Армянской АЭС М. Варданян отмечает, что запланированные работы позволят думать даже о возможностях эксплуатации станции и после 2026 года.

В течение 141-дневной остановки будет проделана беспрецедентная крупномасштабная работа. В нее будет вовлечено около 1 000 специалистов”.

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