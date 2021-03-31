Газета “Айастани Анрапетутюн”: Капитал государственности Арцаха невозможно подавить силой оружия

«Визит французской делегации для Азербайджана станет особым пробным камнем. Азербайджан должен на деле и объективно доказать, что он арцахский конфликт, действительно, хочет оставить в прошлом. Для этого Алиев не должен создавать лишнего шума по поводу визита в Арцах этой международной делегации, принимая субъективность Республики Арцах и создавая видимость, что страна действительно готова к основательному урегулированию конфликта. Капитал государственности, созданный народом Арцаха, не может быть подавлен ни силой оружия, ни попытками его полной изоляции, особенно необоснованными заявлениями о разрешении конфликта и игнорированием реализации права армян на самоопределение. Сегодня Азербайджан и его «старший брат» Турция не упускают возможности поговорить о возобновлении коммуникаций и сотрудничестве в регионе, что не может быть обеспечено ее отрицательными подходами и страусиной политикой в отношении реальных причин проблемы. Альтернативы признанию прав народа Арцаха нет».

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