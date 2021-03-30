Мы должны принять решения, которые обеспечат долгосрочное и устойчивое развитие Армении: Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности. Как сообщает Арменпресс, в начале заседания Никол Пашинян в своей речи отметил:

«В связи с хорошо известными событиями атмосфера безопасности вокруг Армении и Арцаха претерпела значительные изменения, и мы должны постоянно оценивать новые вызовы и возможности, которые у нас есть в этой ситуации. Мы должны уметь оценить позицию Армении, ее подход, как мы будем противостоять новым вызовам, какие есть возможности, которые следует использовать для устойчивого и нормального развития Армении и Арцаха.

Конечно, длительная блокада в определенной степени отрезала Республику Армения от региона, и например, у нас с нашим стратегическим партнером только один наземный маршрут, который носит сезонный характер и во многом зависит от погодных условий, что, в свою очередь, создает множество проблем, в том числе в плане безопасности.

В этой новой ситуации мы должны суметь оценить возможности, которые существуют в плане устранения блокады Армении; с другой стороны, конечно, мы должны констатировать, что этот процесс не может происходить за счет жизненно важных интересов Республики Армения, а наоборот, мы должны суметь защитить в этом процессе интересы нашей страны, интересы Арцаха, конечно, будучи готовыми к определенной логике сотрудничества.

В целом, открытие коммуникаций будет одной из важнейших тем нашего сегодняшнего обсуждения. Вопрос важный, и в нем есть много нюансов, которые необходимо учитывать. однако наш настрой таков, что мы должны принять решения, отвечающие интересам Республики Армения.

Мы должны принять решения, которые обеспечат долгосрочное и устойчивое развитие Республики Армения, и в определенном смысле долгосрочное и устойчивое развитие региона также входит в нашу зону ответственности. Поэтому желаю нам сегодня успешного и продуктивного обсуждения».