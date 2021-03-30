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Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (4:0). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, об этом сообщает Football Italia.

Напомним, в феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал Буффона виновным в проявлении богохульства в матче с «Пармой» и назначил штраф в € 5 тыс. Сегодня, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на данное решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон не поможет «Ювентусу» в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Торино». Встреча состоится 3 апреля. Отметим, богохульство считается одним из самых серьёзных ругательств в итальянском языке.


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