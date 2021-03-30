Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии из-за повреждения колена и вернётся в расположение «Баварии».

В ходе медицинского обследования в мюнхенском клубе у Левандовского было диагностировано растяжение связок правого колена. Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», запланированных на 7 и 13 апреля.