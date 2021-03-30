Эрдоган угрожает всей Европе, я бы плюнул ему в лицо: баскетболист NBA

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер в очередной раз раскритиковал президента Турции Реджепа Эрдогана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, ранее Кантер, критиковавший Эрдогана, сообщил, что намеревается получить гражданство США.

«Что бы я сказал Эрдогану, если бы мог напрямую поговорить с ним? Я бы назвал его прямо диктатором. Он — человек с большим эго, который использует свою власть, чтобы нарушать права человека. Он хочет быть единственным важным человеком в Турции. Если журналист или кто-либо ещё выступает против него, он окажется в тюрьме уже на следующий день.

Всё, что происходит в Турции, оказывает влияние на всю Европу. И когда я называю его диктатором, я говорю о том, что из-за него появилось 3,5 млн беженцев, а он угрожает всей Европе. Это вообще недопустимо. Если бы я сидел рядом с ним, наверное, я бы даже не стал с ним говорить. Плюнул бы ему в лицо и вышел», — цитирует Кантера Gazzetta.gr.