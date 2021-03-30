ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для выяснения происхождения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие в январе-феврале китайский город Ухань, не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении болезни COVID-19. Как следует из опубликованного во вторник в Женеве итогового доклада миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.

"Международная группа изучила четыре сценария", - говорится в исследовании.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, путь инфицирования через промежуточного носителя расценивается в диапазоне от вероятного до весьма вероятного, отмечают авторы доклада. Вариант прямой передачи инфекции от животного к человеку ученые расценили по шкале "от возможного до вероятного". "Возможным" они считают вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов. В то же время "крайне маловероятен", по их словам, сценарий заражения людей вследствие "инцидента в лаборатории".

Специалисты призвали продолжить научную работу по выяснению происхождения коронавируса "в духе сотрудничества".

Подчеркивается, что "точный путь заражения людей от вероятного природного резервуара [коронавируса] или потенциального промежуточного носителя SARS-CoV-2 не известен". Однако имеются "косвенные свидетельства", указывающие на "ряд потенциальных путей" инфицирования, в том числе на непосредственное заражение людей от летучих мышей. В свою очередь "промежуточным носителем" коронавируса могли быть, в частности, норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки. Коронавирусы, сильно похожие на SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов. Однако потенциальным резервуаром возбудителя COVID-19 могли быть также норки и кошки, учитывая их "высокую восприимчивость" к коронавирусу, считают эксперты.

У ученых нет полной ясности и в отношении вопроса о том, был ли первоисточником распространения SARS-CoV-2 уханьский рынок "Хуанань", поскольку многие из ранних случаев заболевания фиксировались и на других рынках, а некоторые и вовсе за их пределами.

Эксперты также не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться SARS-CoV-2. Вспышка инфекции могла начаться до середины декабря 2019 года, констатируют авторы исследования, отмечая, что согласно большинству оценок, речь идет о промежутке времени "между серединой ноября и началом декабря".

Эксперты обратили внимание также на тот факт, что заражение коронавирусом нового типа было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане.

"Остается выяснить, откуда ведет происхождение SARS-CoV-2, - отметили они. - Хотя вирус впервые был выявлен как причина очага острой пневмонии в Ухане, до настоящего момента нет определенности в том, где произошли первые случаи".

В Италии исследования образцов сточных вод показали, что коронавирус присутствовал в стране в середины декабря 2019 года, хотя первый случай заражения был официально установлен только 21 февраля 2020 года. Согласно докладу, SARS-CoV-2 мог появиться во Франции также в середине декабря, а в Бразилии - 27 ноября.

В понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Он подчеркнул, что "необходимы дальнейшие исследования".

Доклад был подготовлен по итогам визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань. Они прибыли туда для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления вируса.