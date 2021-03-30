Новоназначенный посол Великобритании прибыл в Ереван

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Соединённого Королевства в Армении Джон Галлахер прибыл в Ереван. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Великобритании.

Согласно источнику, Джон Галлахер ранее работал заместителем посла и советником по политическим и экономическим вопросам в Буэнос-Айресе (2015–2020 годы), а также советником по коммуникациям в Пекине (2011–2015 годы). Он также работал в сфере финансов в министерстве иностранных дел Великобритании (2008-2010).