Указом президента РФ Владимира Путина руководитель Центра бесплатной юридической помощи при Централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Рубен Валерьевич Маркарьян награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени. Как сообщает

Арменпресс

со ссылкой на официальный сайт Кремля, Маркарьян удостоился медали за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.