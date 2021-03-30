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Путин наградил адвоката Рубена Маркарьяна медалью "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени

Путин наградил адвоката Рубена Маркарьяна медалью "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени
Указом президента РФ Владимира Путина руководитель Центра бесплатной юридической помощи при Централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Рубен Валерьевич Маркарьян награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Маркарьян удостоился медали за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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