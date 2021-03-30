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Глава МИД и спикер НС Арцаха обсудили внешнеполитические приоритеты страны

Глава МИД и спикер НС Арцаха обсудили внешнеполитические приоритеты страны

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 30 марта встретился в министерстве с председателем Национального Собрания Артуром Товмасяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, касаясь недавних случаев забрасывания азербайджанцами камнями гражданских машин, Артур Товмасян отметил необходимость обеспечения безопасности населения Арцаха. Была подчеркнута важность актуализации этих и других вопросов в международных инстанциях.

Стороны обсудили внешнеполитические приоритеты республики. В этом контексте была отмечена необходимость продолжения процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, а также развития дальнейших отношений с разными странами, в частности, с Российской Федерацией.

Глава МИД Арцаха Давид Бабаян выразил уверенность, что в сложившейся ситуации для достижения успехов на внешнем фронте необходимо использовать все внутренние ресурсы, в том числе парламентскую дипломатию.


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