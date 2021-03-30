Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности
18:55, 30 Март, 2021
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обсуждены вопросы сложившейся вокруг Армении и Арцаха среды безопасности, региональные развития и дальнейшие шаги правительства Республики Армения.
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