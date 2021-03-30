Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обсуждены вопросы сложившейся вокруг Армении и Арцаха среды безопасности, региональные развития и дальнейшие шаги правительства Республики Армения.