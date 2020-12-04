Предстоящие на 31 марта мероприятия
17:54, Март 30, 2021
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- 19:20 Глава МИД и спикер НС Арцаха обсудили внешнеполитические приоритеты страны
- 18:55 Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности
- 18:16 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 17:54 Предстоящие на 31 марта мероприятия
- 17:33 Америабанк удостоился награды «Превосходство качества 2020» от Райффайзен Банк Интернешнл
- 17:26 Несмотря на призывы США, Азербайджан отказывается освобождать пленных: статья Washington Post
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-03-21
- 17:23 Азиатские индексы - 30-03-21
- 16:54 Ара Айвазян в Москве примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- 16:44 Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС
- 16:43 Главы МИД Армении и Андорры отметили значение программ обмена в сферах сельского хозяйства и туризма
- 16:29 В Дни Франкофонии в театре “Амазгаин” будет представлен спектакль “Пышка”
- 16:28 Президент Египта сообщил, что движение судов по Суэцкому каналу вернулось в обычный режим
- 16:04 Директор спасательной службы встретился с ветеранами службы
- 15:51 В Чехии забьют более 180 тыс. кур и уток из-за птичьего гриппа
- 15:50 На Дне Тарковского будет представлен роман Станислава Лема “Солярис”
- 15:47 Началась кампания по сбору средств для съемок фильма Дживана Аветисяна “Возрождение”
- 15:33 Делегация ВСС ознакомилась со структурой Арбитражного суда Москвы
- 15:32 Айк Чобанян подал судебный иск против Гранта Багратяна
- 15:24 Бадасян представил президенту Армении разъяснения по законодательному пакету изменений Судебного кодекса
- 15:08 Провокационные действия должны быть предотвращены: реакция МИД Арцаха на нападения азербайджанцев на автомобили армян
- 15:04 Омбудсмен Арцаха зафиксировал 77 погибших гражданских лиц: интервью ЗПЧ Арцаха
- 15:01 В США заявили, что в стране может начаться четвертая волна эпидемии коронавируса
- 14:38 Команда “Физмат-Армения” удостоилась медалей на прошедшем в Воронеже конкурсе “Робоарт-2021”
- 14:19 СМИ: в давке при прощании с президентом Танзании Магуфули погибли 45 человек
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