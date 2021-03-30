Америабанк удостоился награды «Превосходство качества 2020» от Райффайзен Банк Интернешнл

Америабанку вручена награда «Превосходство качества 2020» (Straight-Through Processing Quality Award) за обеспечение высокого качества международных денежных переводов. Церемония награждения была организована австрийским банком Райффайзен Банк Интернешнл, который вручает эту награду лучшим партнерам – финансовым учреждениям в мире. Награда считается важнейшим показателем качества международных платежных транзакций и характеризует степень их автоматизации и скорость обработки.

Организаторы церемонии награждения особо подчеркнули высокие стандарты качества Америабанка и эффективные партнерские взаимоотношения.

Америабанк также высоко ценит взаимоотношения с Райффайзен Банк Интернешнл, основанные на прочном фундаменте и доверии.

Отметим также, что начало сотрудничеству Америабанка с Райффайзен Банк Интернешнл было положено в последние годы. Награда свидетельствует о доверии, надежности и эффективном сотрудничестве, развитом за столь короткий срок.

С подробной информацией о международных денежных переводах Америабанка можете ознакомиться здесь.

ЗАО «Америабанк»

Америабанк – один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. По результатам 2020г. Америабанк является лидером банковской системы РА по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, капитал). Для получения дополнительной информации, можете перейти по ссылке www.ameriabank.am или позвонить по телефонному номеру (+37410) 56 11 11.

Деятельность Банка контролируется Центральным Банком РА.