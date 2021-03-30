Несмотря на призывы США, Азербайджан отказывается освобождать пленных: статья Washington Post

Несмотря на призывы высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Азербайджан по-прежнему отказывается возвращать пленных армян, захваченных во время войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом в опубликованной в Washington Post статье написал известный журналист Дэвид Игнатиус.

«Официальные лица США заявляют, что, несмотря на обмен пленными, 52 армянина все еще находятся в плену в Азербайджане», - пишет Игнатиус. Он подчеркнул, что Баку утверждает, что они не участники войны, а прибыли туда после прекращения огня, в конце ноября, и подозреваются в том, что они являются террористами. Армения отрицает это обвинение.

«Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер поднял вопрос о пленных во время телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в феврале, потребовав, чтобы Международному комитету Красного Креста было разрешено посещать пленных. МККК немедленно получил разрешение», - написал автор статьи.

Дэвид Игнатиус отметил, что официальные лица США «неоднократно призывали к освобождению» в ближайшие недели. Журналист привел слова одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, который говорит: «Мы надеемся, что будут освобождены и другие удерживаемые лица. Мы не ведем переговоров, но призываем их проявить добрую волю».

Хотя многие ожидали, что Азербайджан освободит армянских пленных в рамках амнистии по случаю Новруза, этого не произошло. «Азербайджанцы ложно заявляют, что эти люди не военнопленные, а преступники, поскольку были арестованы после войны», - сказал посол Армении в США Варужан Нерсисян. Он подчеркнул, что с момента окончания войны со стороны Азербайджана не было предпринято никаких реальных попыток нормализовать или примирить отношения. Посол призвал трех сопредседателей Минской группы - США, Францию и Россию - принять участие в этом процессе.

Игнатиус напомнил, что конгрессмены США также присоединились к призывам освободить армянских военнопленных. В частности, член Палаты представителей Адам Шифф 16 марта внес резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно освободить пленных солдат и мирных жителей.

19 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о пытках армянских военнопленных после войны. Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отверг обвинения, содержащиеся в отчете, добавив, что такие утверждения должны быть расследованы.

Игнатиус отметил, что вопрос армянских пленных приобретет новое эмоциональное значение в конце апреля в связи с годовщиной Геноцида армян. Он напомнил, что известный международный обозреватель Ян Бремер со ссылкой на свои источники в Белом доме заявил, что 24 апреля Байден признает Геноцид армян.

Журналист пришел к выводу, что памятные мероприятия в этом году будут особенно чувствительны из-за поражения Армении в карабахской войне.