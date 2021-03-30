Азиатские индексы - 30-03-21

ТОКИО, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 29432.70 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.78% и составил 1977.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.62% и составил 3456.68 пункта, а HANG SENG вырос на 0.84% и составил 28577.50 пункта.