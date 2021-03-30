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Ара Айвазян в Москве примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Ара Айвазян в Москве примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Делегация МИД Армении во главе с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном 1 апреля выедет в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В рамках заседания запланированы встречи министра иностранных дел Айвазяна с рядом коллег.


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