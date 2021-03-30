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Главы МИД Армении и Андорры отметили значение программ обмена в сферах сельского хозяйства и туризма

Главы МИД Армении и Андорры отметили значение программ обмена в сферах сельского хозяйства и туризма

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Андорры Марией Убач Фонт. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники коснулись ряда вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув свою готовность предпринять шаги по углублению и расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества министры иностранных дел Армении и Андорры выделили некоторые сферы сельского хозяйства и туризма. Была отмечена важность реализации программ по обмену опытом в этих сферах.

Обе стороны высоко оценили сотрудничество на международных площадках, в частности, в рамках Международной организации Франкофонии.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. В этом контексте министр Айвазян представил своему  коллеге всеобъемлющие шаги по адресации гуманитарной ситуации в Арцахе, сложившейся вследствие турецко-азербайджанской агрессии.


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