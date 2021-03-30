В Дни Франкофонии в театре “Амазгаин” будет представлен спектакль “Пышка”

16:29, 30 Մարտ, 2021

В рамках Дней Франкофонии 3 апреля в театре “Амазгаин” имени Соса Саргсяна будет представлен спектакль “Пышка”, поставленный на основе рассказа великого французского писателя Ги де Мопасана.

Как передает «Арменпресс», “Пышечка” на театральном конкурсе “Артавазд” 2021 года была признана лучшим спектаклем. Спектакль о лживом и истинном патриотизме, ложной и искренней нравственности, о предательстве. Актеры театра “Амазгаин” преподносят все это с тонким и острым юмором, в своеобразном толковании, современными решениями и яркой актерской игрой.

В постановке заняты Варшам Геворкян, Татев Казарян, Давид Акопян, Алла Саакян, Гагик Мадоян, Армине Андреасян, Нарек Багдасарян, Сергей Товмасян, Мария Сейранян и Степан Гамбарян.

Режиссер - Юрий Костанян, автор оформления сцены и костюмов - Виктория Риедо-Ованнисян` музыкальное оформление - Нарека Багдасаряна.

Спектакль поставлен при содействии Министерства науки, образования, культуры и спорта.