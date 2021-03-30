Президент Египта сообщил, что движение судов по Суэцкому каналу вернулось в обычный режим
16:28, 30 Март, 2021
Навигация по Суэцкому каналу, которая на несколько дней была приостановлена из-за севшего на мель сухогруза Ever Given, вернулась в штатный режим.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Навигация в Суэцком канале вернулась в свой обычный режим", - указал глава египетского государства, слова которого привел телеканал Al Arabiya.
Ас-Сиси добавил, что "все вопросы, связанные с аварией, станут предметом тщательного расследования техническими специалистами". Президент Египта пообещал "лично не вмешиваться в этот вопрос".
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