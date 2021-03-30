Директор спасательной службы встретился с ветеранами службы

30 марта директор Спасательной службы полковник Армен Гаспарян встретился с членами общественной организации “Совет ветеранов МЧС Республики Армения”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС Армении.

Говоря о встречах с ветеранами, ставших в министерстве традицией, директор подчеркнул их роль и значение, вклад ветеранов в создание различных служб МЧС.

В свою очередь ветераны, понимая важность этой встречи, внесли ряд практических предложений.

В ходе встречи ветераны отметили, что для повышения боеспособности личного состава пожарно-спасательных формирований МЧС, для правильной организации обучения молодых кадров были проведены встречи и беседы с бывшими коллегами Службы спасения

Группа ветеранов МЧС, внимательно изучив и проанализировав действия пожарно-спасательных подразделений в последние годы, предложила вместо пожарно-спасательной службы создать пожарно-спасательный штаб.

Это предложение представил отставной полковник СС Грачик Асатрян.

Подводя итоги встречи с ветеранами, Армен Гаспарян заверил, что все практические предложения могут превратиться в практические решения, поскольку ветераны - профессионалы в своей области, имеют богатую служебную биографию и всегда готовы быть полезными.